شهيدان بانفجار لغم من مخلفات المجموعات الإرهابية في قريية سنيسل

جهينة نيوز

استشهد مواطنان إثر انفجار لغم كانت قد زرعته المجموعات الإرهابية قبل اندحارها في محيط قرية سنيسل بريف حمص الشمالي.

وقال مصدر محلي: "إن لغماً من مخلفات الإرهابيين انفجر بمواطنين اثنين خلال تنقلهما في أرض زراعية بمحيط قرية سنيسل بريف حمص الشمالي ما أدى إلى استشهادهما".

وتعمل وحدات الهندسة منذ إخراج الإرهابيين من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي في الـ 16 من أيار الماضي على استكمال تأمين القرى والبلدات عبر تمشيطها لتطهيرها من مخلفات الإرهابيين الذين عمدوا إلى تفخيخ الطرقات والأراضي الزراعية بالعبوات الناسفة والألغام.

والجدير ذكره أنه في الثالث من شهر آب الحالي استشهد مواطن وأصيب اثنان آخران نتيجة انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة تلبيسة شمال مدينة حمص بنحو13 كم.