ميسي الأكثر تتويجاً بالألقاب مع الفريق الكاتالوني

جهينة نيوز

لقب جديد يحصده النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي مع ناديه برشلونة، بعد تتويج الأخير أمس الأحد بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب إشبيلية.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن ميسي أصبح أكثر لاعب تتويجاً بالألقاب مع الفريق الكتالوني بـ33 لقباً، متفوقاً على آندريس إنييستا، الذي يملك في جعبته 32 لقباً، لكنه رحل إلى الدوري الياباني مؤخراً.

وحصد ميسي هذه الألقاب مع 6 مدربين هم فرانك ريكارد، بيب جوارديولا، تيتو فيلانوفا، تاتا مارتينو، لويس إنريكي، وأخيرا المدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وبات ليونيل ميسي أكثر لاعب يتوج بلقب كأس السوبر الإسباني بثمانية ألقاب، وسجل 13 هدفاً في 18 مباراة، وهي أول بطولة يفوز بها ميسي كقائد أول للبلوغرانا.

وكالات