مشهد لمارلين مونرو من «غير الأسوياء» يرى النور بعد إخفائه لعقود

جهينة نيوز

كشف مؤخراً عن مشهد نادر لمارلين مونرو، كان يُعتقد أنه دُمّر في الستينيات، ولكنه ظل مخفياً لعقود من الزمان. وصُوّر المشهد السري لفيلم "The Misfits.. غير الأسوياء"، عام 1961، بطولة كلارك غيبل، حيث يصور النجمة مونرو وهي "شبه عارية" على السرير، في مشهد غرامي مع البطل، غيبل، وفقا لتقارير Deadline.

ويبدو أن مارلين مونرو كانت أول ممثلة هوليوودية تظهر عارية في فيلم ضخم، ولكن المشهد لم يُعرض لأن المخرج جون هوستون اعتقد أنه غير ضروري في حبكة الفيلم. ومع ذلك، أدرك المنتج فرانك تايلور أهميته، واحتفظ به.

وتعثر آرثر تشارلز كاسيلو، بالمشهد المفقود الطويل، أثناء البحث عن كتاب عن الممثلة الشهيرة. وأجرى مقابلة مع ابن تايلور، كستيس تايلور، الذي كشف عن احتفاظه باللقطات المصورة منذ وفاة والده، في خزانة مقفلة لما يقرب من عقدين من الزمان. وقال تايلور إنه حتى الآن لم يتم تحديد ما سيحدث باللقطات النادرة.

يذكر أن Misfits كتبه زوج مونرو، آرثر ميلر، وكان آخر فيلم كامل شاركت فيه قبل وفاتها. كما يتضمن فيلمها الأخير غير المكتمل، Something’s Got to Give، مشهداً لسباحتها عارية في حمام السباحة.

RT