أمل حجازي تعلن موقفها من نزع حلا شيحا للحجاب.!

جهينة نيوز:

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً صوتياً للفنانة اللبنانية أمل حجازي وهي تردّ على سؤال عن موقفها من خلع الفنانة المصرية حلا شيحا للحجاب.

وقالت رداً على سؤال لمجلة "الجرس" اللبنانية إنها لا تحب أن يتدخل أي شخص في قراراتها. ولهذا لا تتدخل في قرارات الآخرين.

وأضافت أن هذا القرار يرجع للشخص الذي أخذه وقام بتنفيذه سواء تعلق الأمر بارتداء الحجاب أم بخلعه.

وأشارت إلى أنه لا إكراه في الدين بحسب القرآن الكريم. وتابعت: "ما لازم حدا يجبر حدا بموضوع ديني" معتبرة أن هذا الأمر هو علاقة بين الإنسان وخالقه.

وأضافت: "في ناس ما حاطا حجاب وقلبا أصفى وأنقى ممن تضع الحجاب" ونصحت كل النساء والفتيات بارتدائه.