ازاحة الستار عن صناعات عسكرية ايرانية جديدة بينها صاروخ ذكي بالغ الدقة!

جهينة نيوز

أزاح الجيش الايراني اليوم الستار عن صناعات عسكرية جديدة من بينها صاروخ “فاتح مبين” الذكي بالغ الدقة.

وقال وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية العميد أمير حاتمي خلال المراسم: إن “الصاروخ فاتح مبين تم تصنيعه بخبرات ايرانية مئة بالمئة من قبل علماء وزارة الدفاع الإيرانية وهو يمتلك قدرات ومزايا متعددة”.

وأضاف حاتمي: “استطعنا رغم العقوبات أن نؤمن محلياً كل احتياجات القوات المسلحة من دون الحاجة إلى الخارج “لافتا إلى أن الصناعة الدفاعية هي من الأسس الرئيسية لسيادة إيران والضامنة لأمنها واستقرارها.

وأعرب وزير الدفاع عن عزم طهران عدم ادخار اي جهد في سبيل تعزيز القدرات الصاروخية للبلاد والارتقاء بقوتها الدفاعية في شتى المجالات.

ويعد الصاروخ فاتح مبين جيلا جديدا من الصواريخ الأرضية والبحرية وسيلعب دورا مهما في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والردعية وهو بالغ الدقة برأس باحث متطور وذكي مصنع من قبل العلماء الإيرانيين في منظمة الصناعات الجو فضائية التابعة لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة.

وهذا الصاروخ يمكن إطلاقه في جميع ساعات الليل والنهار وفي ظروف جوية وبيئية مختلفة من ضمنها الأمطار والضباب والحرب الالكترونية المعادية وهو قادر على تحديد واصابة الاهداف الخاصة المطلوبة في البر والبحر.

ومع دخول هذا الصاروخ مرحلة الانتاج فانه يلعب دورا مهما في تعزيز قدرات البلاد الدفاعية والردعية.

كما تمت إزاحة الستار عن 4 برمجيات ومعدات جديدة تشمل مروحية رباعية “كوادكتوبر” ذات المدى 100 كيلومتر تستخدم لحمل الشحنات الساخنة ومدة طيرانها اربع ساعات ووزنها 20 كيلوغراما.

وتم عرض منظومة السيطرة والقيادة التي توفر امكانية القدرة على التواصل الصوتي والمرئي والمعلوماتي بين الوحدات الميدانية في المنطقة بشكل مشفر في سياق الشبكة ويمكن تركيب هذه المنظومة على جميع الأجهزة المتصلة بمنظومة الحواسب.

كما تمت إزاحة الستار عن صندوق عتاد مضاد للحرائق يتحمل حرارة 1200 درجة مئوية لمدة 3 ساعات ومقاوم للضربات القوية وعن اسطوانة مدفع مقلد عيار 155 ملم من طراز “ان 45” وهذا الانبوب مغطى بالنيكل والفوسفور لتقليل الخدش داخل اسطوانة المدفع ويزيد مدة استخدامه بنسبة 40 بالمئة كما يقلل احتكاك الاسطوانة والقذيفة بنسبة 6 أضعاف للحالة العادية ويزيد من السرعة الابتدائية لانطلاق القذيفة.