إطلاق صاروخ باليستي يمني على نجران السعودية والاخيرة تعلن اعتراضها له!

جهينة نيوز

أعلنت قوات الدفاع الجوي السعودي، اليوم الاثنين اعتراضها صاروخا باليستيا تجاه نجران.

وقالت وسائل إعلام سعودية عديدة إن قوات الدفاع الجوي السعودي أعلنت اعتراضها صاروخا باليستيا، أطلقه "الحوثيون من الأراضي اليمنية باتجاه نجران".

وتعترض الدفاعات الجوية السعودية منذ فترة صواريخ باليستية عديدة يتم إطلاقها من قبل جماعة أنصار الله باليمن.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن "قوات الدفاع الجوي تعترض صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران".

وكان الإعلام الحربي المركزي أعلن في وقت سابق إطلاق صاروخ باليستي على هدف سعودي في نجران.