انصار الله: مستمرون في مواجهة "تحالف العدوان" بريا وبحريا وجويا!

جهينة نيوز

أكدت جماعة أنصار الله في اليمن استمرار عملياتها البحرية والبرية والجوية في مواجهة "التحالف العسكري العربي" بقيادة الممكلة العربية السعودية، وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

ونقلت "قناة المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، اليوم الاثنين، عن رئيس اللجنة الثورية في "أنصار الله" محمد علي الحوثي قوله، خلال مراسم تشييع قتلى غارة التحالف على حافلة ضحيان في صعدة، "ستستمر القوات البرية والبحرية والجوية اليمنية في عملياتها ضد العدوان". وحيا القوة الصاروخية لجماعة أنصار الله، واصفاً إياها بـ "الشبح الذي يخيف الأعداء ويرعبهم".

وحمل الحوثي، مجددا الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها "مسؤولية قصف حافلة أطفال ضحيان وغيرها من الجرائم". وتابع قائلا: "هذه الجريمة تؤكد أن قوى العدوان لا تحترم القوانين وأنهم إرهابيون مجرمون".

وأضاف: "ما كان للسعودية والضباط الأمريكيين في غرف القيادة أن يرتكبوا هذه المجزرة لولا صدور ذلك من الخارجية الأمريكية"، واصفا غارة التحالف على ضحيان بأنها "تكرار للجرائم التي ارتكبها الأمريكيون في اليابان وغيرها".

يذكر أن 51 قتيلا بينهم 40 طفلا، وإصابة 79 بينهم 56 طفلا سقطوا، الخميس الماضي، بغارة لطيران التحالف على حافلة أطفال في سوق مدينة ضحيان شمال صعدة.

ويعيش اليمن أوضاعا مزرية مع استمرار الحرب التي تشنها السعودية عبر "تحالف عسكري" منذ مارس/آذار 2015، وذلك عقب استيلاء جماعة أنصار الله (الحوثيون) على السلطة وإطاحة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وأسفرت الحرب عن مقتل 6592 شخصا وإصابة 10470 آخرين وجاءت الغالببة نتيجة الغارات الجوية التي قام بها التحالف بقيادة السعودية، وذلك حسب مكتب الأمم المتحّدة لحقوق الانسان.