ميركل تبحث مع بوتين العلاقات الثنائية والوضع في سوريا وأوكرانيا

الإثنين, 13 آب 2018 الساعة 15:27 | سياسة, عالمي

ميركل تبحث مع بوتين العلاقات الثنائية والوضع في سوريا وأوكرانيا

جهينة نيوز

أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية، ستيفن سيبرت، اليوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، ستستقبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 18 آب/أغسطس، في مقر الحكومة.

وقال الناطق في مؤتمر صحفي: "ستستقبل المستشارة يوم 18 آب/أغسطس، الرئيس الروسي بوتين، في مقر الحكومة في ميزيبرغ. والمواضيع الرئيسية للقاء ستكون المسائل الملحة في السياسية الخارجية".

وحول موضوعات اللقاء قال الناطق: "لا يمكن أن نقول على وجه اليقين ما سيتم مناقشته في اجتماع على هذا المستوى… أستطيع أن أفترض أنه ستطرح قضايا العلاقات الثنائية ، والصراع في سوريا… والتسوية في شرق أوكرانيا، وكذلك التعاون في مجال الطاقة".

وكانت ميركل قامت بزيارة عمل إلى روسيا في 18 أيار/مايو الماضي، حيث استقبلها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقشا خلال لقائهما العلاقات الثنائية وقضايا الطاقة، ولا سيما مشروع "التيار الشمالي 2".

رويترز


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