بوتين لم يأمر بعد بفرض عقوبات انتقامية رداً على امريكا

جهينة نيوز

قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين لم يأمر بعد بفرض عقوبات انتقامية ردا على الولايات المتحدة وذلك لأن واشنطن لم تطبق بعد القيود الجديدة على موسكو كما لم تتضح طبيعتها بعد.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات جديدة على روسيا يوم الأربعاء واتهمت موسكو بالمسؤولية عن تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا في مارس آذار وهو ما تنفيه روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها تعمل على إجراءات محتملة ردا على العقوبات الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اليوم الاثنين ردا على سؤال عن الإجراءات الروسية المضادة المحتملة إن من المبكر تحديدها.

وأضاف للصحفيين ”تم الإعلان عن بعض العقوبات (الأمريكية) الجديدة، هناك معلومات عن حزمة (من العقوبات) التي يجري إعدادها أو الجاهزة بالفعل، لكنها لم تُفرض بعد وبالطبع ليس هناك معلومات واضحة عن ماهية هذه القيود“.