تمديد التسجيل لامتحان طب الأسنان الموحد

جهينة نيوز

مدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي فترة التسجيل للامتحان الوطني الكتابي الموحد لطلاب كليات طب الأسنان قيد التخرج من الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية (دورة أيلول 2018) لغاية يوم الخميس 16-8-2018.

وكان المركز حدد موعد إجراء الامتحان يوم السبت 8-9-2018 وفترة التسجيل للامتحان بدءا من الرابع والعشرين من الشهر الماضي ولغاية الثاني عشر من الشهر الجاري.

ويعد النجاح وحصول الطالب من الجامعات السورية الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية على علامة 50 بالمئة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد النجاح والحصول على علامة 60 بالمئة شرطاً للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا.