إصابة 266 متفرجاً جراء انهيار منصة حفل في إسبانيا

الإثنين, 13 آب 2018 الساعة 12:59 | مجتمع, أخبار المجتمع

إصابة 266 متفرجاً جراء انهيار منصة حفل في إسبانيا

جهينة نيوز

أصيب 266 شخصا بجروح مختلفة في حادث انهيار منصة خشبية أثناء حفل موسيقي بمدينة فيغو الإسبانية.

وأفادت صحيفة "Faro de Vigo" المحلية بأن الحادث وقع مساء الأحد أثناء إحدى الحفلات الموسيقية في إطار مهرجان "O Marisquiño".

وانهارت المنصة بسبب الثقل الكبير للمتفرجين، الأمر الذي أدى إلى سقوط الكثير من الناس في المياه القريبة من المنصة. وجرى نقل جميع المصابين إلى المستشفى.

وتدل المعلومات الأخيرة على أن الحالة الصحية لـ5 مصابين، من بينهم قاصران اثنان، لا تزال صعبة. من جهتها قالت الشرطة إن الحادث لم يؤد إلى وقوع ضحايا.

المصدر: نوفوستي


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