70 ألف جزائري يتقدمون بطلب الجنسية الفرنسية في سنة ونصف

جهينة نيوز:

قالت صحيفة "الشروق" الجزائرية إن عدد الجزائريين الذين قدموا طلبات لمركز قدماء المحاربين الجزائريين في الجيش الفرنسي للحصول على الجنسية الفرنسية، بلغ 70 ألف جزائري خلال 18 شهراً.

وصرح ممثل مركز قدماء المحاربين الجزائريين في الجيش الفرنسي للصحيفة الجزائرية أمس الأحد، أن الارتفاع القياسي لعدد الجزائريين الذين قدموا طلباتهم للحصول على الجنسية الفرنسية، حصل في الفترة الممتدة ما بين 2 كانون الثاني 2017، و30 حزيران 2018، من قبل المعنيين مباشرة أو عن طريق أبنائهم وأحفادهم، من خلال تقديم بطاقة "محارب في الجيش الفرنسي" أو ما يعرف بـ"شهادة الاعتراف بالأمة".

وأضاف المصدر أن الجزائريين بعد أن كانوا يطالبون بالحصول على بطاقة محارب وشهادات الاعتراف المسماة "شهادة المقاوم القديم" التي تسلم من القنصلية بالنسبة إلى الذين قاموا بتسوية وضعيتهم بعد استقلال الجزائر، أصبحوا الآن يطالبون بوثيقة رسمية تسمى "شهادة الاعتراف بالأمة"، وهو ما أدى إلى الارتفاع القياسي لعدد الجزائريين الذين يطالبون بالجنسية الفرنسية.

وتمنح "شهادة الاعتراف بالأمة" حسب المصدر، بموجب المادة 266-1 المعدلة بالمرسوم رقم 2001-362 الذي نشر في الجريدة الرسمية الفرنسية، لكل من شارك إلى جانب فرنسا، في إحدى الحروب التي كانت فرنسا طرفاً فيها، وذلك بعد تقديم طلب رسمي من طرف المعني بالأمر وتخول الصلاحية للوزارة المكلفة بقدماء المجندين وضحايا الحرب ، شريطة أن يكون المعني بالأمر يمتلك بطاقة قدماء المحاربين.

ويشار إلى أن الإدارة الفرنسية قدمت تسهيلات للحصول على "بطاقة محارب" أو "شهادة الاعتراف بالأمة" في العام 2004، والتي تشترط إثبات الشخص أنه شارك في عمليات مع الجيش الفرنسي لمدة لا تقل عن 120 يوم.

وفي ذات السياق كشفت الداخلية الفرنسية في آخر إحصاءاتها عن حصول قرابة 400 ألف جزائري على الجنسية الفرنسية في الفترة الممتدة ما بين 1998 و2017 بطرق مختلفة، واستفاد نحو 74 ألفاً منهم من الجنسية بعد عقد قرانهم مع فرنسيات، إلى جانب الأطفال والقصر الذين ولدوا في فرنسا من أولياء أجانب غير مقيمين، إضافة إلى التجنيس وإعادة الإدماج.

ويذكر أن السلطات الفرنسية أقرت مراجعة منح قدماء المحاربين الجزائريين الذين أقحموا عنوة في صفوف الجيش الفرنسي زيادة تتراوح ما بين 50 و100 يورو، أي ما يعادل نحو 10 آلاف و15 ألف دينار جزائري.