تركيا ستتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري الأخبار الكاذبة بحق المصارف والمؤسسات المالية

جهينة نيوز

أعلن مجلس أسواق المال التركي، اليوم الإثنين، أنه سيتخذ التدابير اللازمة من أجل عمل أسواق المال بشكل فعال وشفاف وآمن، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من ينشر أنباء كاذبة بحق المصارف والمؤسسات المالية.

وقال مجلس أسواق المال في بيان على موقعه الرسمي: "نتخذ كافة التدابير اللازمة من أجل عمل أسواق المال بشكل شفاف وفعال وآمن".

وأكد البيان على "ضرورة عدم أخذ الأنباء والتصريحات التي وصفها بالإشاعات المنشورة في وسائل الإعلام بعين الاعتبار، حيث إنها تؤثر سلبا على قرارات المستثمرين وتزعزع مصداقية وشفافية أسواق المال التركية وتلحق الضرر بالمستثمرين".

وأضاف: "سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من ينشر تصريحات وأنباء كاذبة بحق المصارف والمؤسسات المالية بموجب أحكام قانون أسواق المال ذات الصلة، والتي تقضي بسجن كل من ينشر أنباء مضللة وكاذبة ويعلق عليها بهدف التأثير على قرارات المستثمرين وأسعار أدوات أسواق المال لمدة تتراوح بين 2 و5 سنوات أو فرض عقوبة مالية عليهم".