شركة روسية مهتمة بتصدير عربات شحن للسكك الحديدية السورية

جهينة نيوز

أفاد مصدر في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية لتصنيع العربات، اليوم الإثنين، أن الشركة مهتمة بتصدير عربات الشحن لشبكة السكك الحديدية في سوريا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "أورال فاغون زافود" مهتمة بالتصدير إلى سوريا مجموعة واسعة من العربات، بما في ذلك والصهاريج والعربات المفتوحة، والمنصات، وذلك وفق العدد المطلوب لتجديد شبكة السكك الحديدية السورية، "ويمكن ترتيب تسليم هذه العربات بالفعل في عام 2019".

كما لفت إلى أن "أورال فاغون زافود" هي واحدة من عدد قليل من الشركات المصنعة لعربات الشحن لمختلف أنواع سكك الحديد، بما في ذلك وذات العرض 1435 مليمترا، كما هو عليه الوضع في سوريا، ويجري العمل على دراسة مسألة التعاون مع السكك الحديدية السورية فيما يتعلق بتوريد عربات السكك الحديدية.

وتعتبر "أورال فاغون زافود" إحدى أهم شركات تصنيع السيارات وعربات سكك الحديد وشاحنات النقل المخصصة للطرق الوعرة في روسيا، ويتم إنتاجها بالعلامة التجارية "أورال: ويقع مقرها الرئيسي في مدينة "مياس" بمقاطعة تشيليابنسك.