وزارة الصحة في جهوزية تامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستمرار توفير الخدمات الطبية والإسعافية للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة في بيان أن أقسام الإسعاف والطوارئ في المشافي العامة ستعمل على مدار الساعة لاستقبال المراجعين إضافة إلى المراكز الصحية المناوبة في مختلف المحافظات بالتوازي مع جهوزية منظومة الإسعاف على المستوى الوطني.

كما تتضمن الإجراءات حسب بيان الوزارة تطبيق نظام مناوبات للكوادر الطبية في المشافي والمراكز الصحية وتأمين مخزون كاف من الأدوية والمواد الطبية ولا سيما الإسعافية وتكثيف جولات فرق التقصي الوبائي على محال بيع الأغذية خاصة المطاعم وبيع المشروبات والتشدد في قمع المخالفات التي يتم ضبطها.

وذكرت الوزارة ببعض الإرشادات الصحية التي تضمن عطلة عيد آمنة مثل تجنب تناول الأطعمة المكشوفة أو التي يشك بسلامتها للوقاية من التسممات الغذائية وضرورة توخي الحيطة والحذر بكل ما يتعلق بألعاب الأطفال ومتابعتهم وتوعيتهم المسبقة للابتعاد عن كل ما يسبب الأذى والضرر لهم خاصة مسدسات الخرز والألعاب النارية والمفرقعات.

وكان مجلس الوزراء أصدر يوم أمس بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك بدءاً من صباح يوم الأحد الواقع في 19-8-2018 ولغاية يوم الخميس الواقع في 23-8-2018.