حوالي 205 مهجرا سوريا يعودون اليوم من بلدة شبعا اللبنانية الى قراهم في بيت جن ومزرعتها بسورية

الإثنين, 13 آب 2018 الساعة 11:15 | شؤون محلية, أخبار محلية

حوالي 205 مهجرا سوريا يعودون اليوم من بلدة شبعا اللبنانية الى قراهم في بيت جن ومزرعتها بسورية

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