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حوالي 205 مهجرا سوريا يعودون اليوم من بلدة شبعا اللبنانية الى قراهم في بيت جن ومزرعتها بسورية
الإثنين, 13 آب 2018 الساعة 11:15 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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