المركزي التركي يطرح إمكانية استخدام اليورو كعملة معتمدة إلى جانب الدولار

جهينة نيوز

اتخذ البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، سلسلة قرارات تستهدف دعم الاستقرار المالي على خلفية التراجع السريع في قيمة الليرة أثر تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة.

وتعهد البنك المركزي في بيان "للبنوك العاملة في البلاد بتوفير كافة أنواع السيولة اللازمة"، مشيرا إلى أنه "سيوفر 10 مليارات ليرة و6 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الذهب".

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيرق، إن الوزارة بدأت تطبيق خطة عملها لمواجهة تقلبات سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار.

وقرر البنك المركزي كذلك، "إتاحة استخدام اليورو كعملة معتمدة لمقابلة احتياطات الليرة إلى جانب الدولار" لآفتا إلى، "خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق".

يذكر أن وزير المالية التركي براءت ألبيرق، كان أعلن أن بلاده أعدت خطة عمل وستتخذ إجراءات لتهدئة مخاوف الأسواق المالية، وذلك بعد هبوط الليرة، الأسبوع الماضي.

وقالت وكالة "رويترز" أمس الأحد، إن ألبيرق، أوضح في مقابلة مع صحيفة حريت التركية، أن الخطة أعدت للبنوك وقطاع الاقتصاد الحقيقي بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد الأكثر تضررا من تقلبات أسعار الصرف.