أجهزة الأمن الهندية توقف إرهابيين اثنين على صلة بتنظيم "داعش"

جهينة نيوز

ألقت أجهزة الأمن الهندية القبض على اثنين من مواطنيها بتهمة الارتباط بتنظيم “داعش” الإرهابي.

وذكرت صحيفة انديان اكسبرس الصادرة صباح اليوم أن الاستخبارات الهندية الوطنية ألقت القبض في مدينة حيدر آباد جنوب الهند على شخصين على تواصل مع تنظيم “داعش” الارهابي وكانا يخططان للقيام بأعمال تخريبية في الهند.

وأوضحت الصحيفة أن أحد الموقوفين حاول التوجه إلى سورية في عامي 2014 و2015 مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض عليه وعلى الشخص الآخر خلال حملة أمنية في مدينة حيدر آباد لافتة إلى انهما كانا على تواصل مع شخص كان موجودا في دبي وساهم في تجنيد العديد من الهنود منذ عام 2012 قبل تسليمه للسلطات الهندية.

وكانت الأجهزة الأمنية الهندية القت القبض في تشرين الأول من العام الماضي على خمسة أشخاص في ولاية كيرلا جنوب البلاد بتهمة الارتباط بتنظيم /داعش/ الإرهابي.