64 مليون ليرة قيمة تداولات البورصة والمؤشر يرتفع 3 نقاط

جهينة نيوز

انخفض حجم وقيم التداول في سوق دمشق للأوراق المالية يوم أمس الاحد بعد أن سجل ارتفاعا مع بداية الجلسة الافتتاحية لهذا الأسبوع، حيث أغلقت الجلسة على حجم تداول قدره 71ألف سهم موزعة على 85 صفقة بقيمة تداولات بلغت 64مليون ليرة، بالمقابل ارتفع مؤشر السوق 3 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6037 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.06%.‏

وكان لسهم بنك البركة - سورية المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 20ألف سهم بقيمة تداول 27مليون ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1350ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.38%، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 23ألف سهم بقيمة تداول 20مليون ليرة من خلال 41 صفقة ليغلق سهمه على سعر 870 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.04%، ومن ثم جاء سهم بنك الشام حيث تم تداول 20ألف سهم بقيمة تداول 13مليون ليرة من خلال 20 صفقة ليغلق سهمه على سعر 661ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 3.93%.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، السورية الدولية للتأمين - أروب، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي،بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، الشركة السورية الوطنية للتأمين، بنك قطر الوطني- سورية، الاتحاد التعاوني للتأمين،بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق، الشركة المتحدة للتأمين.

صحيفة الثورة