سورية تشارك في معرض البستنة بالصين

جهينة نيوز

تستعد وزارة السياحة للمشاركة في معرض اكسبو البستنة 2019 في جمهورية الصين الشعبية.

وبيّن وزير السياحة خلال ترؤسه اجتماعاً مع المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والسفير السوري في الصين الدكتور عماد المصطفى أهمية المشاركة في المعرض من أجل عودة تألق الأزهار والنباتات السورية ومنتجاتها في المعارض الدولية… الحرف التقليدية… المطبخ السوري وعرض ما تشتهر به المحافظات السورية من خلال المشاركة في هذا المعرض كما تمت مناقشة استعدادات المشاركة من حيث النوعية طريقة العرض، إظهار المحتوى الخاص بالمنتجات، إظهار غنى سورية ومقوماتها، البرنامج الترويجي والخطة الإعلانية والإعلامية للمشاركة في المعرض المزمع إقامته في 19 نيسان المقبل.

تشرين