إعصار قوي يضرب الصين ويتسبب بإجلاء 200 ألف من 10 مدن

الإثنين, 13 آب 2018 الساعة 10:30 | مجتمع, حوادث

إعصار قوي يضرب الصين ويتسبب بإجلاء 200 ألف من 10 مدن

جهينة نيوز

قالت وسائل إعلام رسمية إن الصين أجلت أكثر من 200 ألف شخص مع وصول إعصار إلى اليابسة على ساحلها الشرقي في وقت متأخر يوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن المركز الإقليمي للتحكم في الفيضانات أن الإعصار ياجي اجتاح إقليم شيجيانغ قبل منتصف الليل تصحبه رياح بلغت سرعتها نحو 102 كيلومتر في الساعة.

وأضافت أنه جرى إجلاء 204949 شخصا من 10 مدن بينها تايتشو وتشوشان وونتشو بينما استدعي نحو 21 ألف قارب صيد إلى الميناء.

وأوضحت الوكالة أن العاصفة ستحمل أيضا أمطارا غزيرة وستضعف تدريجيا فيما تتحرك ببطء إلى شمال غرب الصين.


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