مجتهد: استنفار بجهاز ملك السعودية الطبي!

جهينة نيوز

عاد الناشط "مجتهد" مجددا ليشغل مواقع التواصل الاجتماعي حيث أفاد، أن هناك استنفار في الجهاز الطبي الخاص بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

ونشر المغرد السعودي تغريدة عبر "تويتر": "استنفار مفاجئ في الجهاز الطبي المخصص للملك ولم تتبين الصورة إن كان سبب الاستنفار احتياطي أو علاجي".

كما زعم، أن شكوكا تدور حول قدرة الملك سلمان على المشاركة في استقبال الوفود في الحج والحفلات التقليدية.

وأضاف أن "دوائر العائلة تتحدث عن أكثر من ذلك".

يذكر أن الملك سلمان يبلغ من العمر 82 عام، وعين ملك للسعودية مطلع العام 2015، خلفا لأخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز.

يشار إلى أن حساب "مجتهد" غير موثق، إلا أن تغريداته طالما نالت العديد من ردود الأفعال على الصعيد العربي عامة والسعودي خاصة.