برشلونة يتغلب على اشبيلية وميسي يحقق لقبه الأول كقائد للفريق

جهينة نيوز

فاز فريق برشلونة بكأس السوبر الأسباني بعد فوزه على إشبيلية بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة أقيمت لأول مرة في المغرب.

وافتتح إشبيلية الهدف الأول عن طريق بابلو سارابيا في الدقيقة "9" قبل أن يعود برشلونة بتسجيل هدفين بواسطة جيرارد بيكيه وعثمان ديمبلي في الدقائق "42 و78" من زمن اللقاء، وفي الدقائق الأخيرة من المباراة أهدر إشبيلية ركلة جزاء بعد ان تألق حارس برشلونه مارك تير شتيجن في التصدي لتسديدة وسام بن يدير، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بهدفين لهدف ويحقق الثلاثية المحلية.

وأقيمت المباراة على ملعب "ابن بطوطة" في مدينة "طنجة" شمال المغرب، وعرفت حضورا جماهيريا كبيرا.

وعزز برشلونة رقمه القياسي في مسابقة كأس السوبر رافعًا رصيده إلى 13 لقبًا في تاريخ النادي، ليوسع الفارق أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد الذي تُوج باللقب 10 مرات.

يذكر أن ليونيل ميسي فاز بلقبه الـ 33 مع برشلونة، حيث حصل على 9 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 دوري أبطال أوروبا و 3 في كأس العالم للأندية، و6 في كأس الملك، و 3 في كأس السوبر الأوروبي، و8 في كأس السوبر الإسباني.

وهذه هي أول بطولة يفوز بها ميسي كقائد أول للفريق الكتالوني.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، أصبح الأرجنتيني ليونيل ميسي، القائد الأول للفريق الكتالوني، بعدما كان القائد الثاني في وجود إنييستا.

وأوضح الموقع الرسمي، أن سيرجيو بوسيكتس، سيكون القائد الثاني للفريق، بعد وجوده بين جدران النادي لمدة 10 مواسم؛ حيث يعتبر من أفضل المواهب التي تدرجت في النادي.

وتابع، أن جيرارد بيكيه، سيكون القائد الثالث، بينما يأتي سيرغي روبيرتو، في المرتبة الرابعة، بين قادة الفريق، بعد انضمامه للفريق الأول منذ عام 2013.