روسيا تصف التصريحات الأمريكية حول دورها بأحداث شارلوتسفيل بالـ"سخيفة"!

جهينة نيوز

وصفت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة تصريحات الساسة الأمريكيين حول دور موسكو بالأحداث التي اندلعت في 12 آب/أغسطس 2017 بالـ"السخيفة".

وقالت البعثة الدبلوماسية في بيان على صفحتها على "فيسبوك": "عشية ذكرى الاشتباكات التي وقعت على أسس عنصرية واجتماعية في شارلوتسفيل، عددا من الساسة الأمريكيين لم يجدوا أفضل من أن يبحثوا هنا عن "الأثر الروسي".

وأضاف البيان: "مع الأخذ بعين الاعتبار السلوك الغير مسؤول للسياسيين الأمريكيين، لن نفاجأ باتهام روسيا في تنظيم احتجاجات 12 أغسطس 2018 في واشنطن التي يصادف تنظميها بمناسبة الذكرى الأولى لأحداث شارلوتسفيل، كونه تحميل المسؤولية إلى الآخرين أسهل بكثير من العمل على حل المشاكل الداخلية، التي تؤكد أنه بعد مرور أكثر من 150 عامًا على إلغاء العبودية رسميًا، يبدو أن التوتر العرقي في الولايات المتحدة لم يتم القضاء عليه".

ووفقا للسفارة، أعلن عضو الكونغرس الجمهوري توماس غاريت، قبل يومين لقناة "سي إن إن"، أن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالية أكد قبل بضعة أشهر خلال مؤتمر صحفي مغلق، على "دور روسيا" بالحادثة.

هذا واندلعت في 12 آب/أغسطس اشتباكات بين أنصار اليمين وخصومهم في مدينة شارلوتسفيل بولاية فرجينيا، على خلفية المظاهرات التي نظمتها مجموعات من "القوميين البيض" ضد قرار إزالة أحد التماثيل التي تمثل العبودية.

وأسفرت الأحداث عن مقتل شخص واحد على الأقل وجرح 34. حيث صدمت سيارة الحشد المعترض على تجمّع الفاشيين، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة العشرات بجروح.

وحمل الرئيس دونالد ترامب مسؤولية الحادث الذي وقع على "الجانبين"، مما تسبب في موجة من الاحتجاجات والاتهامات ضد الرئيس بدعم وتبرير العنصرية.