حريق في مستشفى بتايوان يودي بحياة 9 أشخاص ويصيب 15 اخرين

جهينة نيوز

قالت السلطات التايوانية إن حريقا اندلع بمستشفى اليوم الاثنين فأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة 15 فيما فتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

وقال رئيس الوزراء وليام لاي إن وزارة الصحة تشرف على جهود الإنقاذ في المستشفى الواقعة في نيو تايبه سيتي حيث أخمد الحريق بعد الفجر بفترة قصيرة، وفقا لرويترز.

واندلع الحريق في الطابق السابع المخصص لرعاية المسنين.

وأظهرت لقطات إعلامية المرضى وهم ينقلون خارج المبنى على أسرتهم بينما نقل مسعفون آخرين على محفات إلى سيارات الإسعاف.

واصطفت عشرات من سيارات الإسعاف خارج المستشفى بانتظار نقل الضحايا لمراكز طبية.