٢٠٠٠ مليار ليرة تكلفة الشبكة الطرقية... ٦٧ جسراً مدمراً و٤٠٠٠ كم من الطرقات خارج الخدمة جراء الإرهاب

جهينة نيوز

كشف تقرير صادر عن وزارة النقل أن كلفة الطرق التي تشرف عليها الوزارة والبالغ طولها ٨٩٠٠ كم تقدر بـ ٢٠٠٠ مليار سورية وهو مبلغ ضخم جداً.

من هنا جاء تحرك الوزارة باتجاه متابعة وصيانة كل خلل أصاب الشبكة الطرقية التي كانت هدفا للإرهابيين واعتداءاتهم الممنهجة التي دمرت طرقاً حيوية حديثة بكاملها أهمها اوتستراد حلب- ادلب- اللاذقية الذي أنفق عليه قبل الحرب ٣٠ مليار ليرة، حيث تم استهدافه بعد وضعه في الخدمة وتدمير جسوره العملاقة التي تمتد بين الجبال والوديان .‏

وبيٌن التقرير أن الإرهابيين دمروا ٦٧ جسراً أهمها الجسر المعلق في دير الزور وجسور الرقة وحلب ونهر الفرات والخابور ودجلة وجسور درعا. .‏

وحسب مصادر وزارة النقل فقد تم خروج ٤٠٩٥ كم من الشبكة الطرقية عن الاستثمار والخدمة جراء الأعمال الإرهابية واستهداف العمال والورشات وسرقة المعدات ومجابل الإسفلت والآليات .‏

ورغم كل هذا الإرهاب الأعمى عملت الوزارة على تأهيل وتحديث معظم الطرق بدءاً من طريق الثنايا معلولا وحتى القطيفة وصيانة الطريق البديل لدمشق «المحلق الشمالي» وتأهيل طرق مطار دمشق الدولي و الزبداني وشارع الثورة بطرطوس وأخيراً اوتستراد دمشق حمص الدولي طريق حرستا.

جريدة الثورة