بايرن يفوز بكأس السوبر الألماني للمرة السابعة في تاريخه

جهينة نيوز:

احتفظ «بايرن ميونخ» بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم بعد تتويجه للمرة السابعة في تاريخه، وتغلب على «انتراخت فرانكفورت» بخماسية نظيفة، ثلاثة منها كانت للبولندي "روبرت ليفاندوفسكي".

وسجل "ليفاندوفسكي" ثلاثية في الدقائق (21 و26 و54)، والفرنسي "كينغسلي كومان" في الدقيقة (63)، والإسباني "تياغو الكانتارا" في الدقيقة (85).

وبدأ المدرب "نيكو كوفاتش" مسيرته مع بايرن ميونيخ بتخطي «انتراخت فرانكفورت» الذي قاده الموسم الماضي إلى إحراز مسابقة الكأس لأول مرة منذ 30 عاماً على حساب فريقه الجديد الذي كان تحت إشراف سلفه "يوب هاينكس".

ويبدو العملاق البافاري مرشحاً للهيمنة على الموسم، موجهاً إنذاراً شديد اللهجة متجاوزاً سقوطه في أيار الماضي أمام انتراخت فرانكفورت في نهائي الكأس 1-3.

ويشار إلى أن بايرن لعب مباراته الثانية عشرة في هذه المسابقة، ليحرز اللقب للمرة السابعة.

والجدير بالذكر أنه الأكثر فوزاً باللقب وفي كل البطولات المحلية الأخرى، والنسخة الحالية هي الـ 19 لهذه المسابقة التي انطلقت عام 1987، والتي توقفت بين عامي 1996 و2010.