الجيش اليمني يسيطر على موقعين سعوديين في عسير

جهينة نيوز

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، سيطرته على موقعين سعوديين في عسير وأسفرت العملية عن خسائر فادحة لتحالف العدوان السعودي.

وفي تصريح صحفي، قال مصدر عسكري: "إن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع تحالف العدوان السعودي غرب مجازة بعسير تمكنوا خلالها من السيطرة على موقعين سعوديين وتدمير آليتين".

وأضاف "أن طيران تحالف العدوان السعودي شن غارات مكثفة خلال العملية النوعية دون أي جدوى"، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان السعودي بحق أبناء الشعب اليمني.

هذا وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً في اليمن منذ 26 آذار 2015 لدعم قوات هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في كانون الثاني من العام ذاته، ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. إذ يحتاج 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.