العثور على جبنة عمرها 3200 عام في مصر

جهينة نيوز:

عثرت بعثة آثار من جامعة «كاتاني الإيطالية» العاملة في منطقة "سقارة" بالقرب من القاهرة على أقدم جبن في العالم، عمره قرابة 2300 سنة مصنوع من حليب البقر والماعز والأغنام.

وقالت صحيفة «اليوم السابع» المصرية، إن الاكتشاف جرى بالتعاون مع جامعة القاهرة، حيث درس الخبراء البقايا الصلبة لجبن عثر عليه في مقبرة بمنطقة سقارة، وتبين أنه مصنوع ما بين 1290- 1213 قبل الميلاد.

وأوضح الخبراء أنهم اكتشفوا في الجبن بكتيريا يمكن أن تسبب مرضاً كان يعرف في مصر القديمة بـ«حمى البحر الأبيض المتوسط» التي كانت تصيب المواشي والناس.

ويشار إلى أن مجمع سقارة التاريخي القريب من القاهرة يتضمن مقبرة أثرية وفيه هرم «زوسر».

ويذكر أن المصريين القدماء آمنوا بوجود الحياة بعد الموت، فزودوا موتاهم بالأسلحة واللوازم البيتية والمواد الغذائية والمشروبات، وكانت هذه الأشياء توضع مع الميت في القبر ليستفيد منها في حياته الجديدة.