ما هي الكميات المخصصة للآليات من مادة البنزين عبر البطاقة الذكية؟

جهينة نيوز

تم تحديد الكميات المخصصة للآليات عن طريق البطاقة الذكية ضمن مشروع الأتمتة في وزارة النفط والثروة المعدنية على الشكل التالي:

الكميات المخصصة للسيارات الخاصة في اليوم هي 50 ليتر بنزين على أن يكون السقف لها أسبوعياً هو 60 ليتر بنزين.

وبالنسبة للسيارات العمومية سيكون المخصص لها يومياً 40 ليتر بنزين والسقف الأسبوعي هو 150 ليتر بنزين.

أما الدراجات النارية فتم تحديد سقفها الأسبوعي بـ 10 ليتر بنزين تعبأ في أي يوم ضمن الأسبوع. بينما السيارات القادمة من خارج المحافظة فيخصص لها 50 ليتر بنزين أسبوعياً.

وبالنسبة للآليات التي لم تحصل بعد على البطاقة الذكية فيتم التوزيع لها عن طريق بطاقة الماستر كارد بنسبة 30% من إجمالي مبيعات محطة الوقود، أي أن مخصصات محطة الوقود من مادة البنزين تباع بنسبة 70% للبطاقة الذكية و30% لبطاقة الماستر كارد.

٠وذكر مصدر في وزارة النفط أن هذه الكميات قابلة للتعديل بحسب الحاجة ووفق نتائج الأداء بناء على المراقبة لعمليات تنفيذ التوزيع عبر البطاقة الذكية.