أردوغان لا يجد تفسيراً لتهاوي الليرة ويناشد الأتراك لدعمها

جهينة نيوز

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، لليوم الثالث على التوالي، مناشدته للأتراك ببيع الدولار واليورو من أجل دعم الليرة، بعد أن هوت الأسبوع الماضي لتفقد نحو 40% من قيمتها هذا العام فقط.

ويرجع ذلك في الأساس إلى مخاوف متعلقة باتساع نطاق سيطرة أردوغان على الاقتصاد ونداءاته المتكررة لخفض معدلات الفائدة في مواجهة زيادة التضخم وإلى تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.

وتحتدم الخلافات بين حكومتي البلدين بشأن عدد كبير من القضايا منها الوضع في سوريا ومساعي تركيا لشراء أنظمة دفاعية روسية وقضية القس الأميركي آندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم إرهابية.

وكان أردوغان قال في وقت سابق "إذا كنتم تدخرون دولارات استبدلوها.. إذا كان لديكم يورو استبدلوه.. أعطوها فوراً للبنوك وحولوها لليرة التركية ومن خلال ذلك نقاتل في تلك الحرب من أجل الاستقلال والمستقبل. لأن تلك هي اللغة التي يفهمونها".

وفضلاً عن دعوته بشأن مدخرات الشعب اعتبر الرئيس التركي أن المستوى الحالي لسعر الصرف الأجنبي لا يمكن "تفسيره" تفسيراً منطقياً، معتبراً تقلبات الليرة التركية "محض مخطط يستهدف تركيا، لكن الشعب التركي "لن يستسلم".

وقال إن زيادة رسوم واردات المعادن من جانب الولايات المتحدة ينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وكالات