مسلخ ومستودع مخالف للفروج يبيع لكبرى الفنادق بدمشق

جهينة نيوز:

تحدث مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق «ماهر ريا» عن ضبط مستودع كبير، في قبو تحت مغسل للسيارات، ويستخدم كمسلخ سري للفروج، مخالفاً للمواصفات، في منطقة الميدان بالقرب من سادكوب، ويقوم ببيع الفروج لكبرى الفنادق والمطاعم في العاصمة دمشق.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن ريا، أنه لدى محاولة التعرف على صاحب المسلخ رفض العاملون فيه إبراز هوياتهم الشخصية، ليتبين أنه يقوم بالاحتفاظ ب "نتر" الفروج وبكميات كبيرة جداً، ليتم فرم المخلفات من قوانص وجلود الفروج مع كباب الدجاج ويخزن في برادات، وتم الكشف عن مستودع كبير إلى جانب المحل ذاته يحوي برادات تخزن كميات كبيرة من كباب الدجاج ونتر الفروج.

وأكد ريا قيام الرقابة الصحية بختم المحلين، فيما قرر محافظ دمشق إغلاقهما لمدة غير محدودة وألا يتم فض الشمع عنهما إلا بموافقته.

والجدير بالذكر أنه تم الكشف عن المسلخ نتيجة دخول الكلاب الشاردة إليه، ليتبين وجود مسلخ للفروج موِّه وجوده كونه غير مرخص ولا تتوافر فيه الشروط الصحية اللازمة.