مادورو لساسة واشنطن: ماذا ستفعلون مع الخلايا الإرهابية التي حاولت قتلي والمختبئة في بيرو؟

جهينة نيوز

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بعض المشاركين في محاولة اغتياله يحاولون الاختباء في بيرو، داعياً السلطات البيروفية إلى القبض عليهم وتسليمهم.

كما أوضح الرئيس مادور أن وزارة الخارجية الفنزويلية دخلت بالفعل في اتصالات بهذا الصدد مع السلطات البيروفية، مستبعداً أن يقدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغطية للمجرمين بالرغم من التناقضات بين الجانبين.

وتابع مادورو قائلاً: "أنا أقبل بمشاركة جهاز "الإف بي آي" الأميركي في التحقيق، وبمساعدته في تفكيك الخلايا الإرهابية الموجودة في فلوريدا، أسأل القائم بالأعمال الأميركي في فنزويلا، أسأل وزير الخارجية مايك بومبيو، أسأل رئيس الولايات المتحدة، ماذا ستفعلون مع الخلايا الإرهابية التي شاركت بشكل مباشر في الهجوم".

وكانت السلطات الفنزويلية ذكرت في وقت سابق أن محاولة الاغتيال استخدم فيها طائرتين من دون طيار من طراز "إم 600"، تحمل كل منهما نحو كيلو غرام من المواد المتفجرة، إحداهما كانت فوق الرئيس والثانية أمامه تماماً.

وكان الرئيس الفنزويلي اتهم الولايات المتحدة وكولومبيا بالتورط في محاولة الاغتيال.