السيدة أسماء الأسد تستقبل عائلات الشهداء وتواسيهم

جهينة نيوز

نشرت صفحة رئاسة الجمهورية السورية مجموعة من الصور التي تجمع السيدة الأولى أسماء الأسد خلال استقبالها لعائلات: القاضي، والأحمد، وشميس، والمجبل، وشافعة، التي قدمت مجموعة من أبنائها شهداء دفاعاً عن تراب سورية وكرامتها.

وجاء في كلام الصورة: «واسَتْهم.. وأنصتت لحديث كل فرد منهم.. ولحكايا البطولة التي سطرها أبناؤهم وآباؤهم الشهداء.. الذين كانوا وسيبقون -مع عائلاتهم- من أولى أولويات الرئيس الأسد.. وفي مقدمة اهتمامات السيدة أسماء».

يُذكر أن السيدة الأولى أسماء الأسد بدأت مؤخراً علاجاً من مرض سرطان الثدي الذي اكتشف مُبكراً، ولم تتوقف لحظة عن القيام بمهامها المعتادة.