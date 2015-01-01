"هاآرتس الاسرائيلية': إسرائيل تستعد لاغتيالات انتقائية لقادة "حماس"!

جهينة نيوز

قالت صحيفة هاآرتس الاسرائيلية اليوم الأحد 12 أغسطس/ آب، إن إسرائيل استعدت للقيام بسلسلة اغتيالات انتقائية لقادة حركة "حماس".

وذكرت الصحيفة أن الدائرة الأمنية الإسرائيلية استعدت، خلال الأشهر القليلة الماضية، للقيام بسلسلة اغتيالات انتقائية لقادة حركة "حماس" في قطاع غزة.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن هذه الاستعدادات بدأت مع قيام الفلسطينيين بتنظيم "مسيرات العودة"، في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي، والموافق ليوم الأرض الفلسطيني، بالقرب من الجدار الحدودي مع قطاع غزة.

وأكدت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي وجهاز "الشاباك" يخشيان من أنه بعد اغتيال أحد قيادات "حماس"، تعود الحركة لمهاجمة مستوطنات "غلاف غزة"، وفتح جبهة عسكرية جديدة، رغم استعداد إسرائيل لعملية عسكرية موسعة في القطاع، وبأن مصر والمبعوث الأممي للسلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف يحولا دون ذلك.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي غير مهتم بالقيام بعملية عسكرية موسعة في قطاع غزة، حتى نهاية العام 2019.