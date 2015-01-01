بوتين: مستعدون لتوسيع التعاون على الصعيد العسكري البحري مع دول بحر قزوين

جهينة نيوز

اكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا مستعدة لتوسيع التعاون على الصعيد العسكري البحري مع دول بحر قزوين.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع قمة بحر قزوين:" نعتقد أنه من المهم تطوير الشراكات على الخط البحري. على وجه الخصوص، للقيام بزيارات متبادلة منتظمة للسفن، لتوسيع ممارسة المشاركة المشتركة للطاقم والسفن في مختلف المناسبات".

وأضاف بوتين، أنه يمكن أن تكون واحدة من هذه المناسبات "كأس البحر"، التي تقام في منطقة بحر قزوين في إطار الألعاب الدولية للجيش.

وأكد بوتين أنه من الضروري تطوير آلية لإجراء مشاورات منتظمة مع أسطول بحر قزوين لمنع وقوع الحوادث في بحر قزوين.

وصرح الرئيس الروسي:" ومما له أهمية أكبر أيضا الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بمنع الحوادث في بحر قزوين، الذي سيعزز بشكل كبير نظام تدابير بناء الثقة في المنطقة. يمكن أن تكون الآلية الفعالة للتعاون في هذا المجال إجراء مشاورات منتظمة بشأن خطوط بحرية بلداننا، واجتماعات قادة الأساطيل".