تعرّف على أغرب وظيفة للغربان!

جهينة نيوز:

بعد تدريبات مكثفة اقترب مسؤولو حديقة "بوي دو فو" التاريخية في غرب فرنسا، من تنفيذ تجربة فريدة تتعلق بالاستعانة بستة غربان مدربة لالتقاط أعقاب السجائر والقصاصات، مقابل إطعامها.

ووفقاً لبرنامج التنظيف، يقوم الفريق "السداسي" بجمع قطع القمامة وأعقاب السجائر بمنقار كل غراب من جميع أنحاء الحديقة ثم وضعها في صندوق كبير.

وحيث قال رئيس الحديقة "نيكولاس دي فيليرز" إن المبادرة ستظهر للزوار أن الطبيعة نفسها يمكن أن تعلمنا العناية بالبيئة.

وقد أضاف رئيس الحديقة "الهدف ليس مجرد ليس التنظيف، لأن زوار الحديقة يحرصون بشكل عام على إبقاء الأمور نظيفة".

ومن المقرر أن تبدأ الغربان العمل ابتداء من الجمعة. وفقاً لموقع "سكاي نيوز".