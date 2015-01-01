فتح طريق درعا – اليادودة – المزيريب أمام حركة المرور بعد تأمينه وإزالة السواتر والأنقاض

جهينة نيوز

تم اليوم فتح طريق درعا -اليادودة – المزيريب أمام حركة مرور السيارات العامة والخاصة بعد تأمينه وإزالة السواتر والأنقاض.

وحسبما ذكرت سانا أعرب عدد من السائقين عن ارتياحهم لفتح الطريق لجهة تخفيف الأعباء على السائقين والمواطنين واختصار زمن الوصول بالتوازي مع تقليل أعطال المركبات وخفض تعرفة الركوب بعد أن كانت السيارات تقطع للوصول إلى نوى مسافة تصل إلى 120 كيلومترا مقابل 33 كيلومترا حاليا.

وأكد عدد من المواطنين أن الفضل بفتح الطريق أمام حركة المرور يعود لبواسل الجيش العربي السوري الذين عملوا على تأمين كل الطرقات وطردوا التنظيمات الإرهابية من محافظة درعا.

وأشار رئيس دائرة الآليات في مجلس مدينة درعا أدهم الحاج علي إلى أن إعادة فتح الطريق أمام حركة المرور وإزالة الأنقاض وإعادة التأهيل تمت بالتشارك مع وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري ومديرية الخدمات الفنية وآليات وعمال مجلس المدينة ودائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

ولفت الحاج علي إلى أن العمل شمل إزالة السواتر والأنقاض وتنظيف محيطه بشكل كامل من ضاحية اليرموك باتجاه بلدة اليادودة مبينا أن المرحلة القادمة تشمل إعداد كشوف تقديرية للأرصفة والاطاريف وقمصان زفت.

ويعتبر طريق درعا اليادودة شريانا رئيسيا للمنطقة الغربية حيث يربط درعا المدينة بالمنطقة الغربية التي عاد إليها الأمن والاستقرار بفضل بواسل الجيش العربي السوري.