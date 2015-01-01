روحاني: التوافق لحل القضايا المتعلقة ببحر قزوين

جهينة نيوز

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بحر قزوين يحمل أهمية بالغة مشددا على أن جميع المسائل القانونية المتعلقة به تصبح عملية فقط بتوافق آراء الدول الخمس المطلة عليه.

وقال روحاني في تصريح قبيل توجهه إلى مدينة أكتاو بكازاخستان للمشاركة في قمة بحر قزوين اليوم إن “هذه القمة ستوضح جميع القضايا المتعلقة بهذه الرقعة المائية لجميع الدول المطلة عليها” مشيرا إلى أنه “تم حتى الآن حل بعض القضايا وما زال بعضها عالقا فخط البدء للنظام القانوني وتعيين الحدود في سطح وقاع البحر غير واضحين في الاتفاقية ويجب توضيحهما في الاتفاقيات المستقبلية”.

ولفت روحاني إلى أن الاتفاقية تحظر بشكل كامل حركة السفن العسكرية الأجنبية في بحر قزوين وهو أمر ذو أهمية كبيرة للأمن القومي للدول المطلة عليه كما أنه سيتم في هذه الاتفاقية تحديد المنطقة البحرية ومناطق الصيد ومرور السفن لكل بلد والتوقيع على العديد من الوثائق الأخرى المتعلقة بالتجارة والاقتصاد والنقل ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتعاون بين السلطات الحدودية للدول الساحلية.

وتعقد القمة الخامسة لقادة الدول المطلة على بحر قزوين اليوم في مدينة اكتاو بكازاخستان بمشاركة رؤءساء الدول الخمس وهي روسيا وايران وكازاخستان وتركمانستان واذربيجان.