بالصور .. هذا ما فعلته لبلبة لدعم إليسا!

جهينة نيوز:

حرصت الممثلة المصرية لبلبة على مساندة ودعم صديقتها النجمة اللبنانية إليسا فى محنة مرضها الأخيرة، حيث شاركتها بالتواجد معها على المسرح وخلال كواليس إحياء الثانية لحفلتها ضمن مهرجان "أعياد بيروت"، في لبنان.

وحيث أطلت لبلبة في فستان أنيق مزين بالترتر اللامع، وحرصت على الرقص مع اليسا على خشبة المسرح، كما التقطت معها الصور التذكارية بالكواليس.

وكانت النجمة اللبنانية إليسا قد أحيت الحفل ضمن ختام مهرجانات "أعياد بيروت"، وفى نهاية الحفل قدمت المطربة أغنية "إلى كل اللى بيحبوني"، لتفاجأ بتواجد الفنانة لبلبة بجانبها لترقص معها على المسرح وتدعمها بعد تعافيها من مرض سرطان الثدي.

المصدر: لها