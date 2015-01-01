24 انتهاكاً لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال 24 ساعة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين ان روسيا في إطار عمل لجنة الهدنة في سوريا سجلت انتهاكين اثنين لنظام وقف إطلاق النار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ولم ترصد تركيا أية أنتهاكات.

وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 24 حالة إطلاق نار، 13 في اللاذقية، 9 في حلب، وحالتين في حماة، بينما لم يسجل الجانب التركي أي انتهاك لوقف إطلاق النار".

وأشار البيان إلى أن مركز المصالحة الروسي، قام بإيصال قافلة للمساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، إلى محافظة حلب، حيث تلقى السكان 650 طرداً غذائياً، بلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن.

وأضاف البيان، بأن 7 أشخاص تلقوا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مساعدات طبية. وخلال الـ 24 ساعة، لم يتم توقيع أية اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلاً.