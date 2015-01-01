عودة أكثر من مليون ومئتي مهجر سوري إلى مدنهم منذ عام 2015

جهينة نيوز

أفاد المركز الروسي لاستقبال وتوزيع اللاجئين أن أكثر من 1,2 مليون مهجر سوري عادوا إلى منازلهم منذ عام 2015.

وجاء في نشرة صدرت عن المركز، اليوم الأحد: "إجماليا عاد مليون و216 ألف و796 نازحا سوريا (ومنهم أكثر من 364 ألف امرأة وأكثر من 620 ألف طفل) إلى منازلهم منذ الـ30 من سبتمبر عام 2015.

وأضافت أن 64 لاجئا (ومنهم 18 امرأة و34 طفلا) عادوا إلى سوريا من لبنان عبر معبري جديدة يابوس والدبوسية في الساعات الـ24 الأخيرة، مذكرة أن أكثر من 1,7 مليون سوري تقريبا عبروا عن رغبتهم بالعودة إلى الوطن من الدول الأخرى.

كما أفادت النشرة أنه تمت خلال الساعات الـ24 الأخيرة إعادة إعمار 11 منزلا في حلب وحمص ودمشق.

وتابعت: "حاليا تتم في 69 تجمعا سكنيا في محافظات حلب ودمشق ودير الزور وحماة وحمص إعادة إعمار 52 مدرسة و23 روضة للأطفال و34 مخبزا و33 محطة لضخ المياه و16 محطة كهربائية و17 مؤسسة طبية و293 مسكنا".

المصدر: نوفوستي