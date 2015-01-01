بغداد: موقفنا من العقوبات الأمريكية على إيران نابع من مصلحة العراق وشعبها

جهينة نيوز

أكد مكتب رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، أمس السبت، أن موقف العراق تجاه العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، نابع من المصلحة العراقية العامة.

وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي لـRT: "إن موقف العراق تجاه هذه العقوبات لم يكن ارتجاليا أو متسرعا، بل خضع لدراسة وحسابات تخص مصلحة العراق والعراقيين، ولم يكن فيه أي تأثر بمواقف دول أخرى أو أحزاب سياسية معينة".

وأضاف أن "الحكومة العراقية لا يمكنها اتخاذ أي موقف يمكنه أن لا يتوافق مع مصالح الشعب العراقي، وبالتالي الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران جاء من هذه المصلحة".

وأشار العبادي، الثلاثاء الماضي، إلى أن "العراق لا يتعاطف مع العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، لكنه سيلتزم بها لحماية مصالحه".

وواجه موقف العبادي تجاه العقوبات الأمريكية على إيران انتقادات كبيرة من أحزاب سياسية عراقية مقربة من إيران واعتبرته "تفردا" بالقرارات.

وبدأ يوم الثلاثاء الماضي سريان العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، رغم مناشدات من حلفاء واشنطن، وكتب ترامب على تويتر حينها: "هذه هي العقوبات الأشد على الإطلاق، ستصل في نوفمبر إلى مستوى أعلى. كل من يتعامل مع إيران لن يتمكن من التعامل مع الولايات المتحدة. أطلب السلام العالمي، لا أقل من ذلك"!

وتعهد الرئيس الأمريكي بحرمان الشركات التي تتعامل مع إيران من التعامل التجاري مع الولايات المتحدة.