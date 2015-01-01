واتساب: يمنح مستخدميه ميزات "استثنائية" للحظر والدردشة

جهينة نيوز

كشفت تقارير إخبارية عديدة أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" يعد تحديثا جديدا يمنح مستخدميها ميزات "استثنائية" بشأن عمليات الحظر والدردشة.

وأشار موقع "جادجيت 360" التقني المتخصص إلى أن تحديث "واتسآب" الجديد سيأتي بتنسيق جديد ومحدث لميزات الحظر، المتوفرة أصلا في الدردشات الفردية والجماعية.

وأبرز تلك التحديثات الجديدة في واتسآب هي ظهور "مربع تنبيهي جديد" يسمح للمستخدم بحظر جهة اتصال فردية أو الخروج من أي مجموعة معينة من دون حذف رسائل المحادثة.

وهو ما يعني أن أنك ستتمكن من الاحتفاظ بسجل الدردشات لتلك المجموعات أو الدردشات الخاصة بالأشخاص، الذين بلغت عنهم أو حظرتهم على "واتسآب".

وللحصول على تلك الميزة على "واتسآب"، يمكنك اتباع الإجراءات التالية:

— انتقل إلى المجموعة أو الدردشة فردية، التي تريد الإبلاغ عنها وحظرها.

— انقر فوق قائمة "النقاط الثلاث".

— اختر عرض جهة الاتصال.

— مرر السهم للأسفل، وانقر فوق كلمة "تقرير".

— أما بالنسبة للمجموعات على واتسآب، فانقر فوق قائمة النقاط الثلاث في أعلى يمين القوائم، وانقر على عرض معلومات المجموعة، واختر أيقونة "تقرير".

— ستظهر لك بعدها، خيارات مرنة من "واتسآب"، تخيرك ما بين حذف الدردشات أو الاحتفاظ بها.

وطرحت "واتسآب" تلك الميزات الجديدة عبر إصدارها التجريبي "بيتا" على نظام تشغيل "أندرويد"، تمهيدا لطرحه على نطاق واسع للمستخدمين.