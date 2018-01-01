أبراج يوم الأحد 2018/8/12 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/12: له سحر خاص، واضح، يحب الاكتشافات، يحب الصداقة يسعى لها، يحب المعرفة والسفر يسعده جداً مع انه اداري ومستقل لا يحب الروتين يحب رسم الصورة بخياله التغيير بالعواطف يحب المال لكن يحب الدعوات واللقاءات، يحب المال حتى يدعمه بالدعوات او اللقاءات لأن المال بالنسبة له ليس أساسي، خلال الاشهر القادمة سفر أو قيادة لسيادة معينة، اذا كنت تاجر ممكن ان تربح في التجارة، او عندك قضية قانونية، ممكن ان تأخذ جواب على صعيد حظ ممكن ان يكون جواب لصالحك، اعمالك ستكون بين الاشهر الحادي عشر ونهاية السنة بدء عمل جديد بمناصب او ترقية اذا كان وضعك يسمح وممكن ارتباط او عقد عمل او نجاح في الدراسة، عتبة جديدة على صعيد العقارات،حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: صحصح باكراً ولا تكثر مطالب واعتمد نفسك وكن منظم بأعمالك، جرب تعمل جدول اعمال وكن هادئ بمعالجة مسائل طارئة على صعيد عملك، اليوم للركد والتنقل، انتبه على غذائك صحتك لا تتردد في طلب مساعدة انتبه لا تقصر وانتبه على مواعيدك اليوم عندك عمل كثير بأكثر من مكان يجب الاسراع باتخاذ بعض القرارات لأنه ممكن وجود مساعدة مفاجئة لك مولود الحمل.

الثور: اليوم جيد لتفاوض بجرأة، يوم جوك تجد فيه صدقة وطيب في دخلك تعمل سهرة لقاءات جميلة مع الأحبة، الأجواء فيها زيارة تعارف تلطيف حضورك مميز احتمال اهتمام بطفل أو ولد أو مرافقة ولد حسب وضعك وعمرك ممكن وجود مناقشة منافسة ممكن ان يكون صوتك عالي وتخصص وقت للهواية المفضلة لأن اليوم محظوظ مولود الثور.

الجوزاء: تنشغل بمسائل عائلية شخصية لا تترك لأحد أن يحبطك أو يحبط أعمالك ويتدخل بشؤونك يوم مزعج وفيه انفعال، هدئ من روعك ممكن أن تكون مظلوم من العائلة ممكن ان يكون زيارة عائلية أو زوار يتعبوك وتكون متوتر بسبب بعض الاعطال والتصليحات بمعنى يوم للعائلة مولود الجوزاء.

السرطان: اليوم للحكي والتواصل اليوم ممتاز لعقد لقاء مهم أو لقيام برحلة وتجد حل لمسألة عالقة أو حتى تصل رسالة معينة لأحد ما من أطرافك يوم بالعموم جيد للأخوة والاخوات وجيران سفريات قصيرة تصليح سيارة أو خبر يخص جهاز هواتف نقال أو بعض المقابلات جيدة لك مولود السرطان.

الاسد: مثمر على صعيد مالي او نقاش او قسط أو تدفع دفعة المفترض ان تكون حكيم مصروف او توظيف اموال، يوم جيد لتحسين ميزانية وللبعض قد تحصد ربح او جائزة او هدية او اشياء تخصك او تفرح فيها بمعنى اليوم اجوائك جيدة للمال مولود الاسد.

العذراء: اليوم حماستك جيدة تتصالح مع نفسك وصل القمر لبرجك معناه تحسم بعض القضايا تلطف الاجواء تلفت الانظار حيوي سريع نهارك تتأثر ببعض الانزعاجات او قصص كان فيها بعض التأخير، اليوم تهدأ وتيرتك وللبعض حركة وتغيير بشكل خارجي او بتغيير على صعيد منزل أو تغيير بأشياء تخصك مولود العذراء.

الميزان: اليوم تعاكسك الظروف تنفعل وتغضب بشدة يوم قليل الحظ بطيء قد تشعر بخيبة أمل أو قهر أو ظلم أو احد من محيطك كن صبوراً ممكن أن تتلقى مساعدة بتعاطف حاول ان تكون هادئ، دعك مع الروتين لا تبدأ بأشياء جديدة، يوم ضاغط تشعر بقلق وحاذر المشاكل، وانتبه على اغراضك من النسيان او الضياع مولود الميزان.

العقرب: اليوم ترغب بالتجديد يوم اجتماعي تبدو سعيد وجريء استغل الدعوات واللقاءات والصداقات يوم مطمأن لترويج الافكار والامنيات لا تستسلم لأن نهارك يحمل لقاءات ممتعة استغل هذا النهار هناك انفراج، تفرح لصداقة جيدة او مشاركة اصدقاء او شلة، انتبه من التآمر عليك، حاول ان تتكيف مع الجديد ولا تغامر بسلامتك لأن اليوم يوجد اصدقاء كثير في حياتك مولود العقرب.

القوس: اثبت حضورك وجدارتك باستطاعتك تتقدم شرط ان تتحلى بموضوعية ولا ترتجل ولا تتهرب من المسؤولية احتمال ان تعاني من تقلبات واجواء متشنجة ومتعاعب لكن قد تنطلق بثقة وتجد حظوظ امامك لكن تنتظر فيها مبادرة لذلك غض نظر عن بعض الاساليب، وللبعض تعامل مع اطباء او زيارة مريض او نزلة اسواق بالعموم يوجد احباط عند القوس.

الجدي: تكون تنقلاتك مهمة قوة بالافكار والاعذار، قدرة على طرح مواضيع بنجاح، اليوم للمواهب والتنقلات والسفريات وللاتصالات لمسافات بعيدة أو زوار من بعيد، يوم مناسب لتعمل مقابلة وتكون ناجح وتصل لتفاهم مع احدهما، يوم للتشاور والاوراق والدراسة الغيبية أو امور قضائية لكن احذر الفوضى وللبعض جيد للترويج وللبيع والشراء أو دعوة للسفر مولود الجدي.

الدلو: تناقش مواضيع تمويل او قرض او تحصل على تسوية تحلم فيها، اليوم الابواب مفتوحة لحوارات لنقاشات بمناءة، تقدر ان تدقق وتبرر مواقفك وتوضح اي سوء تفاهم على صعيد امور مالية مشتركة للاستحقاقات للفواتير لتتم مصالحة لزيارة مريض لمرافقة مريض او قضايا استشفائية او وجود بعض الذكريات ممكن تتكلم فيها مولود الدلو.

الحوت: التركيز على الشراكة انتبه من موقف مفاجئ لشريك أو زميل أو شريك عمل قد تطرأ تغييرات تؤدي لغضبك أو استفزازك يوم خصم وصعب وضغط ومنافسة لذلك اضبط أعصابك وللبعض احتمال توقيع عقود أو احتمال مد جسور تواصل مع محيطك وتقرب المسافة بين الشركاء وميل الى الرومنسية مولود الحوت.