فريق الغوص السوري ثالثاً في دورة الألعاب العسكرية الدولية في إيران

جهينة نيوز

أحرز فريق الغوص السوري المركز الثالث في دورة الألعاب الدولية العسكرية للغوص لعام 2018 المقامة في إيران.

وأشار العميد هزاع ميا رئيس الوفد إلى أن ما حققه فريق الغوص بهمته وعزيمته يشكل إنجازاً كبيراً عبر رفع علم الجمهورية العربية السورية في المحافل الدولية، أما العقيد عامر جعفر مدرب الفريق فقال: هذا الإنجاز يعبر عن همة جيشنا وقوته، مؤكداً الإصرار الدائم على تحقيق النصر.

انطلقت مسابقات الغوص في العمق ضمن إطار الألعاب العسكرية الدولية في الأول من آب الجاري بمدينة نوشهر شمال إيران بمشاركة فرق من سورية وإيران وروسيا وجنوب إفريقيا وفنزويلا.

يشار إلى أن الألعاب العسكرية الدولية لهذا العام تقام في 28 فئة رياضية في 7 دول بالتزامن وهي روسيا وإيران والصين وكازاخستان وأذربيجان وبيلاروس وأرمينيا حيث تحتضن كل دولة من هذه الدول مسابقة أو عددا من المسابقات المقررة لدورة الألعاب العسكرية الدولية.

سانا