بيكيه يعلن اعتزاله دولياً

جهينة نيوز

أعلن الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، اعتزاله اللعب على المستوى الدولي مع منتخب الماتادور.

وقال بيكيه، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لكأس السوبر الإسباني، ونقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: لقد تحدثت مع لويس إنريكي قبل أسبوع أو اثنين، وأخبرته أنني قررت الاعتزال، وهو قرار مدروس للغاية.

وأضاف: لقد عشت مرحلة جميلة جداً في منتخب إسبانيا، حيث أنها كانت مليئة بالنجاحات والبطولات.

وأشار بيكيه إلى أنه ودع المنتخب الإسباني بعد المشاركة في نهائيات كأس العالم في روسيا، وأن هدفه الآن التركيز مع فريقه برشلونة، للفوز بالمزيد من الألقاب.

وكالات