السعودية تعلن يوم الثلاثاء 21 آب الجاري أول أيام عيد الأضحى المبارك

جهينة نيوز

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ما توصلت إليه المحكمة العليا باجتماعها الذي عقدته السبت، وأقرت فيه الأحد كأول أيام شهر ذي الحجة الذي يكون اليوم العاشر منه أول أيام عيد الأضحى.

ويتم تحديد غرة شهر ذي الحجة عبر رؤية الهلال، واستعانت المحكمة بعدد من الشهود العدول لهذا الغرض، ليكون الأحد أول أيام شهر ذي الحجة، حسب تقويم أم القرى.

بناء على تحديد الأحد كأول أيام ذي الحجة، سيكون بذلك يوم الاثنين الموافق 20 آب يوم الوقوف بعرفة، على أن يكون الثلاثاء أول أيام عيد الأضحى.

يذكر أن عيد الأضحى هو ثاني العيدين لدى المسلمين، زمنيا، إذ يأتي العيد الأول، عيد الفطر، بعد شهر رمضان مباشرة، في حين يأتي عيد الأضحى في العاشر من شهر ذي الحجة.