4 مزايا مفقودة في "نوت 9" هل سنراها في "غالاكسي إس 10"؟

السبت, 11 آب 2018 الساعة 21:22 | تكنولوجيا, علوم أخرى

4 مزايا مفقودة في

جهينة نيوز

أطلقت سامسونج هاتفها الذكي غلاكسي نوت 9، بتحديثات جديدة تشمل خصائص متنوعة للقلم S Pen الذي يعمل بتقنية بلوتوث وبطارية عالية السعة وشاشة أكبر قليلاً، لكن لوحظ أن الهاتف الأكثر تطوراً لم يقدم ميزات تكنولوجية مهمة هذه المرة.

وذكر موقع "سي نت" المتخصص أن شركة سامسونج ربما أرادت بتعزيز هاتف نوت 9 دون طرح مميزات جديدة، هو توفير عملية التطوير للهواتف الرئيسية المقبلة في عام 2019، والتي ستكون ضمن السلسلة غلاكسي إس 10 و غلاكسي إس 10 بلس.

وفيما يلي أهم المميزات التي لم يتضمنها الهاتف الجديد، على أمل أن تحظى بها الإصدارات القادمة.

قارئ البصمة داخل الشاشة، التعامل مع شبكات الجيل الخامس 5G، الكاميرات الأمامية ثلاثية الأبعاد، زر بيكسبي Bixby.


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