من في مطار سياتل الأميركي يختطف طائرة ويحطمها

جهينة نيوز

اختطفت طائرة من طراز "كبومبادير كيو 400" عند الساعة الثامنة مساء أمس من مطار سياتل الأميركي.

وصرحت الشرطة الأمريكية اليوم السبت، أن اختطاف طائرة خالية من الركاب من مطار سياتل الدولي "عمل انتحاري وليس إرهابياً"

وقال المتحدث باسم شرطة ولاية واشنطن، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه "لا يوجد مؤشر على أن الواقعة عمل إرهابي".

وأوضح أن مختطف الطائرة هو موظف في المطار يبلغ من العمر 29 عاما، "كان يرغب في الانتحار وتصرف بشكل فردي".

وبحسب شركة "ألاسكا إير"، كانت الطائرة مركونة بقصد الصيانة، ولم يكن مقرراً إدراجها على قوائم رحلات الركاب.

ويشار إلى أن الطائرة تحطمت على جزيرة "كريتون" جنوب غربي مطار سياتل الدولي، بعد أن لاحقتها مقاتلتان من طراز «إف 15» لإحباط واقعة الاختطاف.

وفي السياق، أفاد المتحدث باسم الشرطة، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن "الطائرة تحطمت بسبب نقص مهارات الطيران لدى الخاطف، وقيامه بحركات حادة في الهواء، وليس لاستهدافها من قبل المقاتلات"، ولم يذكر مصير خاطف الطائرة.

والطائرة “كبومبادير كيو 400” التي تشغلها شركة “ألاسكا إير” مصممة للرحلات القصيرة، وتتسع لـ 76 راكبا.

والجدير بالذكر أن الرحلات الجوية من مطار سياتل، أكبر المطارات التجارية شمال غرب المحيط الهادئ، تم تأجيلها مؤقتا حتى الانتهاء من تبعات تلك الحادثة.